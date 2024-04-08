Голова Полтавської обласної військово-цивільної адміністрації Філіп Пронін і Повітряні сили ЗСУ підтвердили цю інформацію.
Пронін уточнив, що унаслідок атаки загинула одна людина, а ще п’ятеро осіб отримали поранення, в тому числі троє дітей.
“На жаль, у результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула.
За попередньою інформацією, травмовано п’ять людей, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку”, — додав Пронін.
Також було повідомлено про часткове зруйнування покрівлі будинку та виникнення пожежі. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.
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