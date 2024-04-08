Ввечері 8 квітня російська армія здійснила удар по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади, що призвело до загибелі однієї людини.

Голова Полтавської обласної військово-цивільної адміністрації Філіп Пронін і Повітряні сили ЗСУ підтвердили цю інформацію.

Пронін уточнив, що унаслідок атаки загинула одна людина, а ще п’ятеро осіб отримали поранення, в тому числі троє дітей.

“На жаль, у результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовано п’ять людей, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку”, — додав Пронін.

Також було повідомлено про часткове зруйнування покрівлі будинку та виникнення пожежі. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.