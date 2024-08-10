Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram-каналі.
За його даними, внаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи.
“З восьми невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували п’ять: три жінки та двоє дітей — дівчат 2012 та 2014 р.н. Залишилося ідентифікувати тьох осіб”, — йдеться у дописі.
Як повідомив Клименко, для ретельного документування воєнного злочину Росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.
Нагадаємо, у п’ятницю, 9 серпня, окупанти атакували супермаркет у Костянтинівці Донецької області. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по супермаркету та пообіцяв, що “Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей”.
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