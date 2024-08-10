Сьогодні вдень рятувальники завершили розбір завалів торговельного центру після ворожого удару по Костянтинівці Донецької області. На місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram-каналі.

За його даними, внаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи.

“З восьми невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували п’ять: три жінки та двоє дітей — дівчат 2012 та 2014 р.н. Залишилося ідентифікувати тьох осіб”, — йдеться у дописі.

Як повідомив Клименко, для ретельного документування воєнного злочину Росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 серпня, окупанти атакували супермаркет у Костянтинівці Донецької області. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по супермаркету та пообіцяв, що “Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей”.