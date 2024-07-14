В результаті ракетного удару російських сил у селищі Буди на Харківщині кількість постраждалих зросла до 25 осіб.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У результаті атаки постраждали двоє дітей: 14-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Дев’ять постраждалих були госпіталізовані, з них троє потребують оперативного втручання, двоє перебувають у середньому стані, а решта отримують амбулаторне лікування. 14-річна дівчинка залишається у дитячій лікарні у середньому стані.

П’ять залізничників отримали поранення в результаті атаки, двоє з них загинули. Також було пошкоджено значну кількість будівель та транспортних засобів, включаючи житлові будинки, адміністративні будівлі, автомобілі, будівлю вокзалу та залізничне полотно.

13 липня ввечері в селищі Буди, Харківському районі, росіяни влаштували два удари, поціливши “Іскандером” в землю поблизу залізничного вокзалу.

Після першого удару, коли на місце прибули рятувальні служби, росіяни вдарили ще раз, пошкодивши автівку “швидкої” медичної допомоги. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.