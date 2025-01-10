Внаслідок атаки в Ростовській та Ленінградській областях були уражені військові об’єкти, які російська влада видавала за цивільні підприємства.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

“Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їх справжню продукцію. Але відомо все”, – написав Коваленко.

Повідомляється, що вибухи в Ростовській області сталися, зокрема, в селі Крим, де було пошкоджено завод “ПластФактор”. Очевидці публікували кадри з місця подій, де видно значні пошкодження. У Ленінградській області в місті Гатчина місцеві жителі почули вибухи, після чого з’явилися густі стовпи диму. Пожежа розпочалася близько шостої ранку в промисловій зоні на вулиці Індустріальній.

Пізніше у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії підтвердили інформацію про пожежу в Ленінградській області. Вогонь охопив площу в 1,6 тисячі квадратних кілометрів, що свідчить про масштабність інциденту. Причини події наразі з’ясовуються, проте вже відомо, що атака завдала значних пошкоджень об’єктам промисловості, які могли мати військове значення.