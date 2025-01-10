Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

“Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їх справжню продукцію. Але відомо все”, – написав Коваленко.

Повідомляється, що вибухи в Ростовській області сталися, зокрема, в селі Крим, де було пошкоджено завод “ПластФактор”. Очевидці публікували кадри з місця подій, де видно значні пошкодження. У Ленінградській області в місті Гатчина місцеві жителі почули вибухи, після чого з’явилися густі стовпи диму. Пожежа розпочалася близько шостої ранку в промисловій зоні на вулиці Індустріальній.

Пізніше у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії підтвердили інформацію про пожежу в Ленінградській області. Вогонь охопив площу в 1,6 тисячі квадратних кілометрів, що свідчить про масштабність інциденту. Причини події наразі з’ясовуються, проте вже відомо, що атака завдала значних пошкоджень об’єктам промисловості, які могли мати військове значення.

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