Внаслідок удару російськими авіабомбами по Запоріжжю 8 січня понад сто людей отримали поранення, а 13 — загинуло. Наразі у тяжкому стані у реанімації перебуває 11 осіб.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його даними внаслідок удару авіабомбами по центру Запоріжжя 123 людини отримали поранення, серед них:

66 людей у лікарнях, 11 із них у тяжкому стані (реанімація)

50 перебувають на амбулаторному лікуванні

13-річна дитина отримала допомогу й уже вдома.

Ще 13 людей отримали травми несумісні із життям.

“Це наймасштабніший випадок із початку повномасштабного вторгнення, де зафіксована така велика кількість постраждалих одночасно”, — наголосив Федоров.

Глава ОВА серед причин великої кількості жертв називає час, у який відбулася ця трагедія.

“Удар ворога стався в час пік (15:30–16:00), коли мешканці поверталися з роботи. Район був густонаселений”, — уточнив Федоров.

Він зазначив, що в результаті ворожої атаки було знищено: дві маршрутки, трамвай, а також пошкоджено 36 автівок.