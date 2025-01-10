Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його даними внаслідок удару авіабомбами по центру Запоріжжя 123 людини отримали поранення, серед них:
- 66 людей у лікарнях, 11 із них у тяжкому стані (реанімація)
- 50 перебувають на амбулаторному лікуванні
- 13-річна дитина отримала допомогу й уже вдома.
Ще 13 людей отримали травми несумісні із життям.
“Це наймасштабніший випадок із початку повномасштабного вторгнення, де зафіксована така велика кількість постраждалих одночасно”, — наголосив Федоров.
Глава ОВА серед причин великої кількості жертв називає час, у який відбулася ця трагедія.
“Удар ворога стався в час пік (15:30–16:00), коли мешканці поверталися з роботи. Район був густонаселений”, — уточнив Федоров.
Він зазначив, що в результаті ворожої атаки було знищено: дві маршрутки, трамвай, а також пошкоджено 36 автівок.
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