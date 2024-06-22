Серія вибухів пролунала у Харкові. Як зазначає міський голова, удар прийшовся по житлових районах.

У Харкові в суботу, 22 червня, близько 15 години пролунала серія вибухів. За даними міського голови Ігоря Терехова, по Харкову завдали чотири удари.

“Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови. Є загиблі і поранені. Удар прийшовся по житловому будинку”, – йдеться в повідомленні Терехова у Telegram.

Місця влучань перевіряють екстрені служби, додав голова обладміністрації Олег Синєгубов.