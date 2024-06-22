У Харкові в суботу, 22 червня, близько 15 години пролунала серія вибухів. За даними міського голови Ігоря Терехова, по Харкову завдали чотири удари.
“Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови. Є загиблі і поранені. Удар прийшовся по житловому будинку”, – йдеться в повідомленні Терехова у Telegram.
Місця влучань перевіряють екстрені служби, додав голова обладміністрації Олег Синєгубов.
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