У ніч на 21 травня українські безпілотники, що входять до складу Збройних Сил України, завдали удару по Болхівському заводу напівпровідникових приладів, розташованому в Орловській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своїх соціальних мережах.

Цей завод є одним з ключових підприємств у Росії, що спеціалізується на розробці та виробництві напівпровідникових пристроїв. Основні напрямки його діяльності включають виготовлення мікроелектроніки, силової електроніки, діодів, мікросхем для імпульсних джерел живлення та оптоелектронних комутаторів.

Болхівський завод постачає свою продукцію щонайменше 19 підприємствам воєнно-промислового комплексу Росії, які займаються виробництвом літаків компанії “Сухой”, а також ракет “Іскандер” і “Кинджал”. Незважаючи на міжнародні санкції, завод щорічно випускає близько 3 мільйонів приладів і на ньому працює приблизно 700 осіб.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що десять безпілотників досягли цілі, і зафіксувалися наслідки ураження, зокрема пожежа на території заводу. Наразі уточнюється детальна інформація про результати атаки.

Варто зазначити, що Сили оборони України продовжують вживати всіх можливих заходів для знищення воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, аби змусити Росію припинити свою агресію проти України. У той же час, Міністерство оборони Росії заявило про нібито збиття 127 українських безпілотників у дев’яти областях в ніч на 21 травня.