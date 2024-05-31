Удари по нафтових терміналах і поромній переправі в Краснодарському краї Росії здійснено скоординованими діями Сил оборони.

Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

“Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту “Кавказ”, що в краснодарському краї рф. Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту “Кавказ” і використовувалися для військової логістики агресора”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, “ураження по нафтовому терміналу в районі порту “Кавказ” було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса “Нептун””.

“Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується”, – вказали у Генштабі ЗСУ.

Комплексна операція, як повідомляється, була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України.

Так, ударні БпЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території краснодарського краю. “Сучасна” й “ефективна” російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф. Далі буде… Продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру. Так переможемо! Слава Україні!”, — підкреслили у Генштабі ЗСУ.