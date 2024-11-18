У Міністерстві закордонних справ Росії попередили, що удари українських військ по російській території ракетами ATACMS можуть розцінюватися як пряма участь США у війні.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

“Використання Києвом далекобійних ракет для атак по російській території означатиме пряму участь США та їхніх союзників у бойових діях проти Росії”, – наголосила Захарова.

За її словами, такий крок змінить природу конфлікту, що, на думку Москви, потребуватиме відповідних заходів.

“Відповідь Росії буде в такому разі адекватною і відчутною”, – додала представниця МЗС.

Захарова також зазначила, що поки немає підтвердження від офіційних джерел щодо дозволу США завдавати удари ATACMS у глибокий тил Росії. Водночас вона прокоментувала повідомлення в ЗМІ про нібито дозвіл від Джо Байдена.

Нагадаємо, що президент США вперше погодив застосування далекобійної зброї по території РФ, зокрема в Курській області. За інформацією порталу Axios, це рішення стало відповіддю на участь військ Північної Кореї у війні на боці Росії.

У Білому домі відмовилися прямо підтвердити цю інформацію, але натякнули, що такі дії можуть стати відповіддю на співпрацю РФ із КНДР.