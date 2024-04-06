Про це йде мова у повідомленні експертів Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські безпілотники зазвичай завдають ударів по окремих авіабазах Можливість за один раз завдати серії ударів одночасно по трьох аеродромах є “помітним зрушенням у можливостях”.

Як відомо, росіяни постійно застосовують стратегічні бомбардувальники Ту-95, які розміщені на авіабазі “Енгельс”, з метою запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 по цілях в Україні. За даними на 2023 рік у ворога було приблизно 60 літаків Ту-95.

До цього експерти назвали втрати літаків для Росії несуттєвими, тому що загарбники, скоріше за все, мають біля 300 різних літаків типу Су. Зараз вони використовуються для завдання ударів керованими та некерованими плануючими бомбами по всій лінії фронту.

Через постійні удари по аеродромах погіршується здатність Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії завдавати ракетних і повітряних ударів по всій території України.