УЄФА змінює правила господарів у плейофах єврокубків з сезону 2024/25

УЄФА змінить принцип визначення господарів у плейоф клубних єврокубкових турнірів, як повідомляє медіа ESPN

УЄФА оголосила про зміни в правилах визначення господарів у плейоф клубних єврокубків, згідно з інформацією ESPN. Раніше матчі плейоф (за винятком фіналу) проходили у форматі двох зустрічей – вдома і на виїзді, а господарів обирали за допомогою сліпого жеребкування.

З сезону 2024/25 формат єврокубків зазнав значних змін: основна частина турніру тепер проходить у вигляді об’єднаної таблиці. Однак перевага домашнього поля надавалася лише вищій сіяній команді в 1/8 фіналу. У чвертьфіналах та півфіналах господарів знову визначали через жеребкування, але це незабаром зміниться.

УЄФА має намір надати вищій сіяній команді право приймати матчі-відповіді також у чвертьфіналах і півфіналах. Це нововведення має на меті стимулювати клуби боротися за вищі позиції в турнірній таблиці, оскільки в минулому сезоні після жеребкування 1/4 фіналу позиції команд втрачали свою значимість.

Ці зміни стосуватимуться всіх трьох основних єврокубків: Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

У минулому сезоні Ліги чемпіонів півфінальні матчі-відповіді проходили на домашніх стадіонах ПСЖ та Інтера, хоча їхні суперники – Арсенал і Барселона – фінішували в лізі вище. Саме на стадіоні Інтера команда змогла здійснити вражаючий камбек проти Барселони, забивши вирішальні голи на 90+3-й та 99-й хвилинах.

Нове правило ще має бути затверджене виконавчим комітетом УЄФА, який планує зібратися не пізніше жеребкування етапу ліги наступного сезону, що відбудеться 28 серпня.