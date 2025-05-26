Уганда припинила військову співпрацю з Німеччиною через звинувачення посла

Про це повідомив речник угандійської арміє Кріс Магезі, пише ReutersНавиння.

Збройні сили Уганди оголосили про призупинення військової співпраці з Німеччиною через звинувачення на адресу німецького посла у “підривній діяльності”. Цю інформацію підтвердив речник угандійської армії Кріс Магезі.

У своїй заяві на платформі X він зазначив, що Народні сили оборони Уганди негайно зупинили всі поточні програми у сфері оборони та військового співробітництва з Німеччиною.

Це рішення стало наслідком розвідувальних даних, які вказують на те, що посол Німеччини в Уганді Матіас Шауер нібито “активно займається підривною діяльністю” в країні. Проте конкретні деталі цієї діяльності поки що не розголошуються.

Начальник угандійської армії Мухузі Кайнеругаба, син президента Йовері Мусевені, підкреслив, що звинувачення є особистими і не стосуються німецького народу в цілому. Він також додав, що Шауер “не придатний” для виконання своїх обов’язків в Уганді.

«Це питання стосується його особистих якостей. Він абсолютно не кваліфікований для роботи в Уганді. Це не має жодного відношення до великого німецького народу», – зазначив Кайнеругаба у своєму дописі.

На даний момент німецьке посольство не надало жодних офіційних коментарів щодо цієї ситуації.