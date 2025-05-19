Європейський Союз і Велика Британія досягли важливої угоди, що стосується безпеки та оборони. Ця угода надає Великій Британії можливість брати участь у програмах переозброєння ЄС, а також у ініціативах з оборонних інвестицій, що реалізуються на європейському рівні.

Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час першого саміту між ЄС та Великою Британією. Вона підкреслила, що угода охоплює важливі аспекти, такі як розвиток оборонної промисловості, військова мобільність, миротворчі зусилля та реагування на кризові ситуації, а також боротьбу з гібридними загрозами.

«Це перший крок до інтеграції Великої Британії в європейську програму оборонних інвестицій, відому як SAFE. Програма передбачає виділення 150 мільярдів євро на закупівлі, що відкриває нові можливості для спільних закупівель», – зазначила фон дер Ляєн.

Вона також акцентувала увагу на тому, що до програми переозброєння можуть приєднатися й інші країни, які не є членами ЄС, зокрема Україна. Це створить додаткові можливості для координації підтримки, включаючи спільні закупівлі військової техніки для України та інвестиції в українську оборонну промисловість.

Президентка Єврокомісії підкреслила важливість безумовного припинення вогню у війні, розв’язаній Росією проти України, і наголосила на єдності ЄС у прагненні до справедливого миру для України.

Голова Ради Європейського Союзу Антоніу Кошта зазначив, що угода з Великою Британією позитивно вплине на НАТО. «Наше партнерство зміцнить внесок Європи в НАТО та зосередить нашу увагу на спільних стратегічних пріоритетах. Це лише початок, адже відтепер ЄС і Сполучене Королівство зустрічатимуться щороку», – додав він.