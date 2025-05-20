20 травня 2025 року Національна асамблея Угорщини ухвалила рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС). Цю ініціативу висунув віцепрем’єр Жолт Шем’єн, і за неї проголосували 134 депутати, 37 були проти, а 7 утримались.

На початку квітня прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що підписав документ, що засвідчує намір Угорщини вийти з МКС. 29 квітня парламент офіційно затвердив це рішення.

Цей крок збігся з візитом прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Угорщини. Як учасниця Римського статуту, Угорщина зобов’язана виконувати ордери на арешт, видані МКС, включаючи ордер на арешт Нетаньягу під час його візиту.

Однак Віктор Орбан заявив, що Угорщина не виконуватиме ордер на арешт ізраїльського прем’єра. Він також висловив своє незадоволення рішенням МКС про арешт Нетаньягу за підозрою у воєнних злочинах, що мали місце в Газі.

Таким чином, вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду має серйозні політичні та юридичні наслідки, які вплинуть як на внутрішню політику країни, так і на її міжнародні відносини.