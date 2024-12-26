Українська греко-католицька церква висловила готовність до співпраці та офіційного діалогу з Православною церквою України, прагнучи до поглиблення екуменічних відносин.

Про це заявив глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Він зазначив, що УГКЦ з моменту створення ПЦУ підтримувала ідею співпраці.

“Ми б дуже хотіли, щоб він розпочався. І тому від першого моменту об’єднавчого собору (ПЦУ), який відбувся у Святій Софії, надання томоса. Ми були першими, які простягнули свою руку. Ми бажаємо цього спілкування, цього діалогу і над ним працюємо”, – зазначив глава УГКЦ.

За словами блаженнішого Святослава, тривалий час між Католицькою та Православною церквами працює змішана богословська комісія, яка займається узгодженням позицій із догматичних і канонічних питань. Однак багато домовленостей, досягнутих у межах цієї роботи, лишаються маловідомими в Україні.

“Дуже важливим є, щоби ось Православну церкву України, яка сьогодні є в сопричасті зі Вселенським патріархатом, поступово визнали всі інші помісні православні церкви. Думаю, що це дуже важливо сьогодні для наших братів православних”, – підкреслив очільник УГКЦ.

Спільні ініціативи між УГКЦ та ПЦУ вже втілюються на практиці. Зокрема, церкви розглядають реформу церковного календаря, а в 2024 році семінаристи обох конфесій вперше разом виконали колядку «Нова радість стала», демонструючи прагнення до християнської єдності.