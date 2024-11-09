На думку Президента Чехії Петра Павела, новообраний президент США Дональд Трамп спробує завершити війні в Україні та домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак угода, ймовірно, буде означати втрату певних територій України.

Про це повідомляє Aktuality.sk.

Чеський лідер вважає, що нинішня ситуація в Україні складається більше на користь країни-агресора, тому наразі вкрай складно мотивувати сторони сісти за стіл переговорів. Водночас він наголосив, що підтримка Заходу була повільною та недостатньою із самого початку, що й дозволило російським військам просунутися на значні території України.

“Із самого початку ми робили замало. Лише кілька держав — і я пишаюся, що Чехія була серед них — забезпечили Україну всім, чого вона потребувала і що ми могли їй дати. Але початок військової підтримки був досить повільним, і я чесно кажу, що ця повільна допомога дозволила Росії просунутися через територію України, попри всі проблеми з командуванням та логістикою, які тоді мали”, — зазначив Павел.

За словами чеського лідера, військової техніки та фінансів від країн Заходу було недостатньо для перемоги України. Тому зараз “ситуація складається трохи більше на користь Росії, ніж України”.

За оцінкою Павела, Трамп спробує покласти край цій війні та укласти угоду з Путіним. Втім, ця угода, ймовірно, буде не в інтересах України чи Європи, оскільки вона, ймовірно, міститиме передачу частини окупованої української території Росії або умови, за якими Україна не зможе стати членом НАТО протягом щонайменше 20 років.