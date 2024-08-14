Україна та Британія почали переговори про укладення 100-річної угоди, яка буде заснована на положеннях двох попередніх угод.

Про це повідомив Офіс президента.

Україна розпочала переговори з Великою Британією про укладення угоди для зміцнення двостороннього партнерства, очолювані Андрієм Єрмаком.

«Ми вдячні вашому народу, уряду та парламенту за допомогу й лідерство, які ми відчуваємо з початку повномасштабного вторгнення Росії. Велика Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про 100-річне партнерство. Сподіваємося, що переговори будуть успішними, щоб цей історичний документ незабаром підписали Президент України та Прем’єр-міністр Великої Британії», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави підкреслив важливість підтримки Великої Британії для відновлення справедливого миру в Україні та запобігання новій агресії.

Запланована довгострокова угода буде ґрунтуватися на попередніх угодах про політичне співробітництво та безпеку, з метою встановлення амбітних цілей у різних сферах, таких як безпека, економіка, енергетика, культура та мистецтво.