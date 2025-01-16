Україна та Велика Британія 16 січня укладуть важливу угоду про партнерство терміном на 100 років. Її мета — поглиблення співпраці як у військовій, так і у цивільній сферах.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Документ буде підписано під час офіційного візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до України. Угода базуватиметься на дев’яти ключових напрямах.

Одним із головних елементів договору стане зміцнення військової співпраці в галузі морської безпеки. Планується створення нових структур, спрямованих на забезпечення безпеки у Балтійському, Чорному та Азовському морях, а також на стримування російської агресії.

Окрім цього, передбачається співпраця у розвитку науково-технічних інновацій, включаючи галузі охорони здоров’я, агротехнологій, космосу та безпілотних систем. У рамках угоди запустять спільні навчальні програми, що сприятимуть зміцненню дружніх зв’язків між країнами. Також буде впроваджено спеціальну схему для перевірки походження зерна, спрямовану на запобігання незаконному вивезенню врожаю з тимчасово окупованих територій.

У сфері енергетики Велика Британія закріпить свій статус стратегічного партнера України. Угода охоплюватиме підтримку у видобутку критично важливих мінералів, розвитку енергетичної інфраструктури та виробництві екологічно чистої сталі.

Документ разом із політичною декларацією, які закладають основу 100-річного партнерства, буде представлено у парламенті Великої Британії протягом найближчих тижнів.

Додатково під час візиту Стармер анонсує нову програму відновлення економіки України. На ці цілі буде виділено 40 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 47 мільйонів доларів). Ця ініціатива допоможе мобілізувати сотні мільйонів приватного капіталу для підтримки малого та середнього бізнесу, стимулюючи економічне зростання та стійкість України.