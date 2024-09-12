Про це йдеться у звіті Human Rights Watch.

Декрет, який набув чинності 21 серпня 2024 року, обмежує доступ до державного житла лише для біженців з тих регіонів України, які угорська влада вважає зоною бойових дій. Це залишає біженців з інших частин країни, включаючи західну Україну, без підтримки.

“Угорський уряд знову продемонстрував свою безжалісність, ставлячи тисячі людей, які втекли від війни, на вулицю. Європейська комісія повинна використати всі наявні інструменти, щоб змусити Будапешт скасувати цей закон і виконати свої зобов’язання як члена ЄС”, — заявила Лідія Гал, старший дослідник Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії.

Декрет суперечить Директиві ЄС про тимчасовий захист, яка вимагає надання тимчасового притулку та допомоги всім біженцям з України, незалежно від регіону їхнього походження. Він також порушує рекомендації Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яке не робить різниці між регіонами України при визначенні потреби у захисті.

За даними Угорського Гельсінського комітету, декрет вже призвів до руйнівних наслідків для українських біженців, які не підпадають під суворі критерії, що призводить до бездомності та відсутності доступу до соціальних послуг в Угорщині, таких як охорона здоров’я та освіта.

Правозахисники закликають Європейську комісію негайно вжити заходів, розпочати процедуру порушення проти Угорщини та забезпечити фінансування для організацій, що надають житло тимчасовим біженцям, включаючи муніципалітети, громадські організації та ООН.