Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію

Про це він сказав в інтервʼю ATV Hіrado.

“Я дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішено Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за постачання зброї з Європейської миротворчої програми. Тому що як виглядатиме виплата 6,5 мільярдів євро, якій ми сприяємо, поки Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання? Я вважаю, що тут кристально чиста ситуація, і Єврокомісія повинна справді тиснути на Україну, щоб знову дозволити постачання нафти “Лукойлу” через Україну”, – зазначив Сіярто.

За його словами, енергопостачання Угорщини й Словаччини нібито перебуває під загрозою, тому що 33% і 40-45% імпорту сирої нафти припадає на “Лукойл”, а російська сировина постачається через Україну.

Угорський міністр закордонних справ додав, що в угоді про асоціацію між Україною та Євросоюзом йдеться: Київ не може повністю чи частково транзит енергоносіїв до держав ЄС через свою територію.

Водночас Сіярто запевнив, що Угорщина не обмежиться лише скаргою до ЄС стосовно питання тразиту нафти РФ, хоча, на його думку, Єврокомісії буде важко підтримати Україну щодо цього.

Нафта російської компанії “Лукойл” перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є “незрозумілим та неприйнятним”.