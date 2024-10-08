Міністр фінансів Угорщини заявив, що Будапешт блокуватиме надання Україні кредиту від G7 на суму 50 млрд доларів до завершення президентських виборів у США.

Про це повідомляє Reuters.

Крім того, за даними видання, Угорщина затримує рішення щодо продовження санкцій ЄС проти Росії.

Європейські посадовці повідомляють, що Вашингтон закликає ЄС змінити період продовження санкцій із шести місяців на три роки, щоб внести свій внесок у кредит G7, який оцінюється в 20 млрд доларів, відповідно до внеску ЄС.

Решта 10 млрд доларів надійде від країн G7, таких як Канада, Велика Британія та Японія.

Кредит буде фінансуватися коштом заморожених активів Центрального банку Росії на суму 300 млрд доларів, які були заблоковані на Заході у 2022 році.

Зазначається, що Вашингтон не бажає кожні пів року перейматися питанням про те, чи залишаться замороженими російські активи, які забезпечують цей кредит.

“Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має вирішуватися після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку рухається майбутня адміністрація США в цьому питанні”, – сказав міністр фінансів Угорщини Міхал Варга.

ЄС вказує, що заморожені російські активи можуть забезпечити фінансування кредиту до 49,44 млрд доларів, причому можливий внесок ЄС становитиме до 35 млрд євро. Остаточний обсяг внесків країн G7 буде визначено після виборів 5 листопада.

Це питання буде розглядатися на зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня.