Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що Угорщина та "Газпром" ведуть переговори про угоду на 2025 рік щодо додаткових поставок газу, за умови збереження вигідної ціни. Для збільшення обсягів імпорту планується використати можливості газопроводу "Турецький потік".

Про це Сіярто заявив у інтерв’ю для “РИА Новости”.

На газовому форумі в Санкт-Петербурзі 10 жовтня “Газпром” та угорська компанія MVM підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає можливість збільшення поставок російського газу до Угорщини.

“Ми фактично збільшуємо обсяги. Ми вже підписали одну (додаткову угоду — ред.) на останній квартал цього року, яка охоплює додаткові обсяги (газу — ред.) за ціною, що гарантує конкурентоспроможність ціноутворення. Зараз ми ведемо переговори про угоду на наступний рік”, — зазначив Сіярто.

Він підкреслив, що мета переговорів — збільшення обсягів закупівлі газу.

“Це стає можливим завдяки пропускній здатності газопроводу “Турецький потік”. Ми скористаємося всією пропускною спроможністю, що дасть нам змогу збільшити обсяги за всіма комерційними контрактами”, — додав Сіярто.

Міністр також повідомив, що меморандум з “Газпромом” закріплює на майбутнє практику укладання додаткових угод до довгострокових контрактів, що забезпечують конкурентні ціни.

У вересні 2021 року Угорщина та “Газпром” підписали угоди на постачання 4,5 мільярда кубометрів газу щорічно протягом 15 років. З них 3,5 мільярда кубометрів надходять через Сербію (газопровід “Турецький потік”), а ще 1 мільярд — через Австрію. У серпні 2022 року Угорщина уклала додаткову угоду з “Газпромом”, яка передбачала постачання ще 5,8 мільйона кубометрів газу щодня через “Турецький потік” і Сербію. Під час візиту Сіярто до Москви в березні 2023 року було підтверджено, що ці додаткові поставки продовжаться.