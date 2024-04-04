Про це повідомляє Голос Америки.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив на нараді у Брюсселі, яка проходила 3-4 квітня, що його уряд не буде брати участь у діях НАТО, спрямованих на військову допомогу Україні, і що Будапешт не буде виділяти кошти на такі програми альянсу.

“Попри те, що багато членів НАТО підтримують збільшення координаційної ролі у військовій допомозі, Угорщина дала зрозуміти, що не буде долучатися до планування та втілення відповідних завдань і не надаватиме фінансову підтримку такої діяльності“, – сказав речник угорського уряду Золтан Ковач.

Варто зауважити, що уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявляв про небажання допомагати українцям оборонятися від російської агресії ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Сіярто на нараді у Брюсселі, яка проходила 3-4 квітня, демонстративно зауважив, що Північноатлантичний альянс має бути оборонною організацією і сказав, що участь альянсу в захисті України “наблизить НАТО до війни”.

“Оскільки більшість країн – членів, я можу сказати 31 з них, погодилися зі збільшенням координаційної ролі НАТО в цих двох сферах… то зараз розпочнеться планувальна робота. Ми не будемо брати участь в подальших завданнях, і також ми не будемо надавати фінансову підтримку“, – сказав він.