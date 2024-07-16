Угорщина - єдина країна Європейського союзу, яка не підписала заяву більш ніж 50 держав про засудження Росії в Раді безпеки ООН.

Про це свідчить оприлюднений постпредом України в ООН Сергієм Кислицею перелік підписантів.

У Радбезі ООН росіяни скликали засідання на тему “Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку”.

У спільній заяві понад 50 країн, яку з європейських держав не підписала лише Угорщина, йдеться про те, що “тема дискусій – чергова явна демонстрація лицемірства Росії”.

“Сьогоднішнє засідання не має відволікати міжнародну спільноту від грубих порушень Росією Стату ООН та зловживань нею Радою Безпеки ООН, цинічно намагаючись представити себе охороною багатостороннього порядку”, – наголосив Кислиця.

Водночас Укрінформ повідомляє, що на цьому засіданні ООН “міністерського рівня”, який проводить міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, від Євросоюзу присутній лише очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто.