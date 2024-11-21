Уряд Угорщини ухвалив рішення встановити систему протиповітряної оборони на північному сході країни через підвищення ризику ескалації війни між Росією та Україною.

Про це заявив міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровнічки, передає Reuters.

“Ми все ще сподіваємося, що мир буде досягнутий якомога швидше шляхом дипломатії, а не воєнного вирішення”, – зазначив міністр.

Він наголосив, що через зростання загрози ескалації необхідно готуватися до будь-яких сценаріїв.

“Я доручив розгорнути нещодавно придбані системи управління повітряним простором та протиповітряної оборони в північно-східному регіоні”, – повідомив Салай-Бобровнічки.

Після засідання Ради оборони міністр заявив, що “загроза ескалації війни між Україною та Росією є більшою, ніж будь-коли.”

Угорщина, як член НАТО та ЄС, безпосередньо межує з Україною, що підвищує стратегічне значення її оборонних заходів. У рамках модернізації збройних сил країна раніше придбала французькі системи ППО Mistral, а також NASAMS, розроблені компаніями Kongsberg (Норвегія) та Raytheon Technologies (США).

Деталей щодо компонентів систем, які будуть розгорнуті на сході країни, міністр не розкрив. Проте, за словами експертів, такі заходи є частиною масштабного оновлення військової інфраструктури, спрямованого на посилення безпеки країни на тлі зростаючих загроз.