Угорщині загрожує дефіцит палива після того, як Україна заборонила постачання нафти російської компанії «Лукойл» через свою територію.

Про це пише Politico.

Київ запровадив санкції, які блокують транзит трубопровідної нафти найбільшої російської приватної нафтової компанії «Лукойл» до Центральної Європи, аби перекрити джерело доходу кремля для підтримки війська, передає видання. Водночас заборона України не стосується інших російських експортерів нафти, які досі користуються трубопроводом.

Цей крок викликав занепокоєння щодо дефіциту постачання в Будапешті, який залежить від російського експорту нафти на 70%, «Лукойл» постачав половину цього обсягу.

Напередодні міністр закордонних справ країни Петер Сіярто заявив, що рішення України загрожує довгостроковій безпеці постачання для Словаччини та Угорщини, цитує Reuters. Він зауважив, що країні вдалося стабілізувати ситуацію за допомогою тимчасових рішень, але їх буде недостатньо навіть на «найближче майбутнє».

«Українська влада виявила готовність знайти вихід із ситуації, але відтоді ці спроби згасли», — заявив він.

Як пише Politico, на нещодавній зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Сіярто стверджував, що країни шукають рішення для відновлення постачання російської нафти.