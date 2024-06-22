Угорщина підтримала 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії. В обмін на це Будапешт отримав гарантії, що санкції не повпливають на будівництво атомної електростанції "Пакш-2".

Про це пише угорська служба “Радіо Свобода” з посиланням на джерела.

За словами джерел, уряд Угорщини припинив блокування санкцій ЄС в обмін на те, що “Пакш-2” отримає виняток, який захищатиме його від будь-яких поточних і майбутніх потенційних санкцій.

До того ж країна вивела проєкт “Пакш-2” зі сфери дії санкцій із попередніх пакетів, тобто тепер на нього поширюється загальний виняток.

У виданні зазначають, що ця поступка не змінює позицію угорського уряду проти всіх санкцій, пов’язаних з ядерними питаннями, включаючи санкції проти керівників Росатому, за їхню роль у російській окупації та експлуатації Запорізької АЕС.

Проте раніше уряд Угорщини виключав підтримку будь-яких каральних заходів, що впливають на російський газовий сектор, посилаючись на безпеку поставок.

АЕС “Пакш-2” у центральній Угорщині будує російська компанія “Росатом” із 2014 року. Вона споруджує два реактори, потужність кожного становить 1,2 ГВт.