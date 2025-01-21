Посли країн Євросоюзу зможуть продовжити економічні санкції проти Росії на чергові шість місяців, а Угорщина не блокуватиме це рішення.

Редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк повідомив у соцмережі X, що ЄС повинен продовжити дію економічних санкцій проти Росії до 31 січня, щоб вони залишались чинними.

“Схоже, що посли ЄС у п’ятницю зможуть продовжити економічні санкції проти Росії на шість місяців. Угорщина досі вагалася (щодо голосування “за” – ред.), але схоже, що нова адміністрація у США хоче, щоб санкції зберігалися,” – написав Йозвяк.

ЄС поновлює діючі санкції проти РФ кожні шість місяців, і для цього потрібна одностайність 27 країн-членів.

Раніше це було рутинною процедурою, однак цього разу угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан запропонував дочекатися інавгурації президента США Дональда Трампа перед ухваленням рішення.

Очікується, що санкції проти Росії будуть продовжені, попри початкові вагання Угорщини.