Угорщина відмовилася підтримати спільну заяву країн ЄС, яка мала засудити результати президентських "виборів" у Білорусі, на яких Олександр Лукашенко нібито отримав майже 87% голосів.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на джерела в Брюсселі.

Європейські представники планували випустити спільну заяву про невизнання результатів виборів, але через відсутність підпису від усіх 27 країн ЄС, верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас разом з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос оприлюднили власну заяву.

Вона містить критику виборів як недемократичних, заклики до звільнення політичних в’язнів, а також натяк на можливі нові санкції проти Білорусі.

Представниці ЄС засудили вибори в Білорусі, назвавши їх недемократичними, закликали до звільнення всіх політичних в’язнів, включаючи працівника представництва ЄС, і вказали на можливість введення нових санкцій проти Мінська.

Спершу білоруська служба “Радіо Свобода” повідомила, що проєкт заяви не підтримали Угорщина та Словаччина. Згодом Братислава все ж погодила документ.