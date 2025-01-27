Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на джерела в Брюсселі.
Європейські представники планували випустити спільну заяву про невизнання результатів виборів, але через відсутність підпису від усіх 27 країн ЄС, верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас разом з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос оприлюднили власну заяву.
Вона містить критику виборів як недемократичних, заклики до звільнення політичних в’язнів, а також натяк на можливі нові санкції проти Білорусі.
Представниці ЄС засудили вибори в Білорусі, назвавши їх недемократичними, закликали до звільнення всіх політичних в’язнів, включаючи працівника представництва ЄС, і вказали на можливість введення нових санкцій проти Мінська.
Спершу білоруська служба “Радіо Свобода” повідомила, що проєкт заяви не підтримали Угорщина та Словаччина. Згодом Братислава все ж погодила документ.
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