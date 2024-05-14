Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Угорщина висловила серйозні сумніви стосовно нової пропозиції щодо санкцій під час перших бесід з послами. Вони не виступили прямо проти цього заходу, але продемонстрували свою власну настороженість.

Головний представник Угорщини заявив, що Будапешт буде блокувати будь-які санкції, які можуть підвищити вартість енергоносіїв у Європі.

“Ми збираємося проаналізувати пакет заходів, але не підтримуємо нічого, що може чинити негативний вплив на газовий ринок ЄС”, — заявив угорський представник на зустрічі дипломатів, за словами двох осіб, знайомих з ходом обговорень.

Нові санкції можуть заборонити країнам Євросоюзу реекспортувати російський скраплений природний газ (СПГ), що може лишити Москву без значної частини прибутку. Однак ці заходи не припинять закупівлю російського газу ЄС та не негативно позначаться на ділових інтересах Угорщини.

Угорщина довго виступає проти подальших енергетичних санкцій щодо Росії через свою сильну залежність від російського експорту. Такі санкції вимагають одностайної підтримки всіх країн-членів ЄС.

Кілька інших країн, зокрема Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, також запитували більше технічної інформації про нові обмежувальні заходи під час початкових переговорів, повідомили джерела. Але найбільше вагається Угорщина:

“Коли справа доходить до енергетики, вони хвилюються”, — сказав виданню один дипломат з країни ЄС.