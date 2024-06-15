Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини, адже Україна виконала умови Будапешту щодо угорської нацменшини на Закарпатті.

Про це Міністр закордонних справ Угорщини заявив у Facebook.

Петер Сіярто, Міністр закордонних справ Угорщини, заявив, що його країна підтримує початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Він стверджує, що Київ виконав вимоги Будапешта щодо прав угорської нацменшини на Закарпатті.

Угорщина від самого початку наголошувала на необхідності поваги до прав національних меншин, як передумови для подальшого прогресу української євроінтеграції.

“Після запеклих дебатів у Брюсселі було досягнуто домовленості: всі угорські умови були включені до рамкового документа для переговорів з Україною”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що постійні представники країн-членів Європейського Союзу знову не змогли ухвалити рішення щодо рекомендацій Єврокомісії розпочати переговори з Україною про вступ до блоку. Угорщина виступила із запереченнями 7 червня 2024 року.

Угорська сторона раніше висловила прохання у 11 пунктах, включаючи:

відновлення статусу національної школи;

можливість складати атестат зрілості угорською мовою;

право користуватися угорською мовою у сфері суспільного життя.

Міністр наголосив, що тепер Україна “повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки”.