Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

Глава угорського зовнішньополітичного відомства заявив, що Україна та/або ЄС мають надати гарантії, що в майбутньому не буде жодних перешкод для постачання газу та нафти до Угорщини.

Цю ж позицію Сіярто виклав главі європейської дипломатії Каї Каллас під час телефонної розмови. За його словами, не потрібно переконувати Угорщину, а варто “отримати гарантії від українців”.

“Формула зрозуміла: відтепер не можна одночасно платити ціну чужих воєн та ризикувати нашою енергетичною безпекою”, – заявив Сіярто.

Нагадаємо, вранці 1 січня цього року Україна припинила транзит російського газу до Європи. Такі дії викликали невдоволення Угорщини. Зокрема, угорський прем’єр Віктор Орбан виступив проти швидкого вступу України в ЄС та НАТО, оскільки це загрожує Угорщині економічними проблемами та може спричинити конфлікт між НАТО та Росією.