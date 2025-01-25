Наступного тижня міністри закордонних справ ЄС розглянуть питання продовження дії санкцій проти РФ. Будапешт погрожує заблокувати рішення, якщо Україна та ЄС не нададуть гарантії щодо "енергетичної безпеки" країни.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

Глава угорського зовнішньополітичного відомства заявив, що Україна та/або ЄС мають надати гарантії, що в майбутньому не буде жодних перешкод для постачання газу та нафти до Угорщини.

Цю ж позицію Сіярто виклав главі європейської дипломатії Каї Каллас під час телефонної розмови. За його словами, не потрібно переконувати Угорщину, а варто “отримати гарантії від українців”.

“Формула зрозуміла: відтепер не можна одночасно платити ціну чужих воєн та ризикувати нашою енергетичною безпекою”, – заявив Сіярто.

Нагадаємо, вранці 1 січня цього року Україна припинила транзит російського газу до Європи. Такі дії викликали невдоволення Угорщини. Зокрема, угорський прем’єр Віктор Орбан виступив проти швидкого вступу України в ЄС та НАТО, оскільки це загрожує Угорщині економічними проблемами та може спричинити конфлікт між НАТО та Росією.