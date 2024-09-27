Угорщина візьме участь у заснованій Китаєм та Бразилією зустрічі ініціативи "Друзі миру", що має на меті якнайшвидше почати перемовини щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє угорське агентство MTI із посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Очільник угорського відомства заявив, що російсько-українська війна була однією з провідних тем у порядку денному Генасамблеї ООН.

“Є велика кількість країн, які виступають за мир, і до них належить Угорщина. Але мало європейських країн входять до цієї групи”, – заявив Сійярто.

Він наголосив на тому, що країни Глобального Півдня “втомилися платити свою ціну за війну за тисячі кілометрів від них”, та що країни Заходу, нібито, лише підживлюють війну й ухвалюють рішення, що лише погіршують ситуацію.

За словами Сійярто, Угорщина приєднається до китайсько-бразильської ініціативи для просування свого плану припинення війни в Україні. Загалом до ініціативи вже приєдналися 15 країн, зокрема Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія.

“Ініціатори зустрічі вирішили запросити туди три європейські держави – нас, Угорщину, Францію та Швейцарію. Меседж цієї зустрічі – закінчити війну в Україні на полі бою неможливо. Війну в Україні можна завершити тільки шляхом переговорів, і чим швидше вони почнуться, тим більше життів можна буде врятувати, тим меншою буде загроза ескалації та нові руйнування”, – сказав Сійярто.