Про це повідомляє угорське видання Telex.

Відтепер державну допомогу в Угорщині отримуватимуть лише особи з окремих регіонів України. Указ визначає нову категорію – “зону бойових дій”, яка охоплює лише ті частини, що безпосередньо постраждали від військових дій. Біженці із заходу України та Закарпаття виключені з цього переліку.

З 21 серпня більшість угорських гуманітарних організацій, за винятком Мальтійської служби допомоги, будуть виключені з системи надання допомоги, і отримати її можна буде лише через них.

Ці зміни можуть призвести до виселення багатьох закарпатців, зокрема угорських ромів, з їхніх притулків. Також 20 серпня в місті Ерчі 110 закарпатських угорських ромів були змушені залишити будівлю житлового комплексу цукрового заводу, де вони проживали протягом двох років. Аналогічна ситуація сталася в місті Ерд, де 52 біженці також втратили своє житло.

Видання зазначає, що ці зміни можуть бути частиною заходів з економії бюджетних коштів і в основному негативно направлені на угорських ромів з Закарпаття.

Оскільки багато закарпатців мають подвійне громадянство, вони не повинні залишати країну, але втратять право на отримання допомоги. Наразі невідомо, скільки людей фактично залишились без житла. Угорський Гельсінський комітет не отримав інформації про кількість людей, що отримують або втратили підтримку. Організація закликала дозволити тим, хто звернувся за правовим захистом, залишитися у їхніх помешканнях до прийняття судового рішення.