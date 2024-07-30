Угорщина без публічних оголошень спростила умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі. Після зустрічі Віктора Орбана з Володимиром Путіним Угорщина включила росіян і білорусів до програми "національної карти".

Про це повідомляють німецькі видання DW та RND.

“Національна карта” видається на два роки з можливістю продовження тим, хто хоче працювати в Угорщині. Спеціальної перевірки власників “національної карти” на європейському рівні не проводиться, і сусіди Угорщини вже цим стурбовані.

Власники “національної карти” можуть в’їжджати до Євросоюзу без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно переміщатися до інших країн блоку.

Таким чином, є загроза того, що російські шпигуни можуть проникнути до ЄС або Кремль може спеціально переправити росіян до країн блоку для атак.