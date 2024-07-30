Угорщина. Що цікавого?

Про це повідомляють німецькі видання DW та RND.

“Національна карта” видається на два роки з можливістю продовження тим, хто хоче працювати в Угорщині. Спеціальної перевірки власників “національної карти” на європейському рівні не проводиться, і сусіди Угорщини вже цим стурбовані.

Власники “національної карти” можуть в’їжджати до Євросоюзу без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно переміщатися до інших країн блоку.

Таким чином, є загроза того, що російські шпигуни можуть проникнути до ЄС або Кремль може спеціально переправити росіян до країн блоку для атак.

  • ЄС не підтримав Угорщину і Словаччину, які закликали Україну відновити транзит нафти “Лукойлу”, — Financial Times
  • Угорщина блокуватиме гроші з ЄС для України, поки триває заборона на транзит нафти «Лукойлу»
  • Угорщина може зіткнутися з паливною кризою, адже Україна обмежила транзит російської нафти