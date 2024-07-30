Про це повідомляють німецькі видання DW та RND.
“Національна карта” видається на два роки з можливістю продовження тим, хто хоче працювати в Угорщині. Спеціальної перевірки власників “національної карти” на європейському рівні не проводиться, і сусіди Угорщини вже цим стурбовані.
Власники “національної карти” можуть в’їжджати до Євросоюзу без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно переміщатися до інших країн блоку.
Таким чином, є загроза того, що російські шпигуни можуть проникнути до ЄС або Кремль може спеціально переправити росіян до країн блоку для атак.
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