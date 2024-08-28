Про це пише Bloomberg, посилаючись на анонімне джерело, дотичне до нафтової галузі.
Джерело зазначає, що в липні Росія експортувала через Україну близько 436 000 тонн нафти до Угорщини і близько 356 000 тонн до Словаччини. Ці дані свідчать про збільшення загальних потоків порівняно з червнем і відповідають рівням, які спостерігалися на початку 2024 року.
За словами співрозмовника Bloomberg, “Лукойл” припинив постачання в липні, але російський виробник “Татнефть” замістив більшість цих обсягів, збільшивши свій експорт до Угорщини та Словаччини.
Українські чиновники також заявили, що транзит нафти до двох країн ЄС у липні залишався стабільним. “Татнефть” також під українськими санкціями, але вони набагато м’якші, якщо порівнювати з “Лукойлом”. У 2022 році Україна наклала арешт на майно, рахунки та корпоративні права в України групи компаній російської “Татнефти”.
“Нове технічне рішення, яке Україна, схоже, готова прийняти, означатиме, що транзит [для Будапешта] коштуватиме дорожче”, — заявило джерело.
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