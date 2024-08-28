Експорт нафти з Росії до Угорщини та Словаччини через територію України в липні залишився незмінним, попри санкції РНБО проти російської компанії "Лукойл". Ту нафту замінила російська компанія "Татнефть".

Про це пише Bloomberg, посилаючись на анонімне джерело, дотичне до нафтової галузі.

Джерело зазначає, що в липні Росія експортувала через Україну близько 436 000 тонн нафти до Угорщини і близько 356 000 тонн до Словаччини. Ці дані свідчать про збільшення загальних потоків порівняно з червнем і відповідають рівням, які спостерігалися на початку 2024 року.

За словами співрозмовника Bloomberg, “Лукойл” припинив постачання в липні, але російський виробник “Татнефть” замістив більшість цих обсягів, збільшивши свій експорт до Угорщини та Словаччини.

Українські чиновники також заявили, що транзит нафти до двох країн ЄС у липні залишався стабільним. “Татнефть” також під українськими санкціями, але вони набагато м’якші, якщо порівнювати з “Лукойлом”. У 2022 році Україна наклала арешт на майно, рахунки та корпоративні права в України групи компаній російської “Татнефти”.

“Нове технічне рішення, яке Україна, схоже, готова прийняти, означатиме, що транзит [для Будапешта] коштуватиме дорожче”, — заявило джерело.