Про це пише Bloomberg, посилаючись на анонімне джерело, дотичне до нафтової галузі.

Джерело зазначає, що в липні Росія експортувала через Україну близько 436 000 тонн нафти до Угорщини і близько 356 000 тонн до Словаччини. Ці дані свідчать про збільшення загальних потоків порівняно з червнем і відповідають рівням, які спостерігалися на початку 2024 року.

За словами співрозмовника Bloomberg, “Лукойл” припинив постачання в липні, але російський виробник “Татнефть” замістив більшість цих обсягів, збільшивши свій експорт до Угорщини та Словаччини.

Українські чиновники також заявили, що транзит нафти до двох країн ЄС у липні залишався стабільним. “Татнефть” також під українськими санкціями, але вони набагато м’якші, якщо порівнювати з “Лукойлом”. У 2022 році Україна наклала арешт на майно, рахунки та корпоративні права в України групи компаній російської “Татнефти”.

“Нове технічне рішення, яке Україна, схоже, готова прийняти, означатиме, що транзит [для Будапешта] коштуватиме дорожче”, — заявило джерело.