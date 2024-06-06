Угорщина візьме участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, на рівні міністра закордонних справ.

Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто, відповідаючи на питання журналістів під час візиту до Санкт-Петербургу, передає угорське видання Hirado.HU.

“Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному“, — сказав Сіярто.

Водночас він висловив жаль з приводу того, що на саміті не буде представлена Росія.

“Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів”, — заявив міністр.