Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто, відповідаючи на питання журналістів під час візиту до Санкт-Петербургу, передає угорське видання Hirado.HU.
“Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному“, — сказав Сіярто.
Водночас він висловив жаль з приводу того, що на саміті не буде представлена Росія.
“Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів”, — заявив міністр.
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