Будапешт планує спрямувати свою частку коштів із Європейського фонду миру на підтримку оборони африканської країни Чад, замість надання допомоги Україні та постачання їй зброї.

Про це на пресконференції 9 вересня заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

“Ми вирішили використати ці 14 млн євро для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду”, – заявив Сійярто.

Водночас він підкреслив, що Угорщина підтримує мирне вирішення конфлікту в Україні та саме тому вирішила не використовувати ці кошти для Європейського фонду миру, які могли б бути витрачені на фінансування поставок зброї для України.

Під час візиту делегації з Чаду на чолі з президентом Махаматом Дебі, 9 вересня, сторони підписали кілька угод, зокрема щодо протидії нелегальній міграції, оборони та співпраці в сільському господарстві.