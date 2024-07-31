ЄС не зміг виступити з єдиною заявою від імені всіх країн-членів щодо результатів виборів у Венесуелі, оскільки Угорщина наклала на неї вето.

Про це стало відомо виданню Politico із власних джерел.

За словами джерел, країни ЄС хотіли прийняти 30 липня спільну заяву, щоб висловити стурбованість результатами виборів, але їм завадила позиція Будапешта.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель опублікував від свого імені заяву, в якій йдеться про те, що “достовірні звіти внутрішніх і міжнародних спостерігачів вказують на те, що вибори були затьмарені численними недоліками і порушеннями”.

Сьогодні Боррель опублікував повторну заяву від свого імені.

“Дані, які венесуельська опозиція надала громадськості, свідчать про радикально відмінні результати від тих, які оголосила влада країни. До тих пір, поки протоколи голосування не будуть оприлюднені і перевірені, вже оголошені результати виборів не можуть бути визнані”, — сказано в заяві.