Як повідомляє Reuters, позиція Будапешта суттєво змінилась.

«Раніше Орбан заблокував перегляд бюджету ЄС, який включав допомогу Україні, що спонукало його лідерів придумати план Б і скликати екстрений саміт», — пише видання

Балаж Орбан, головний політичний радник прем’єр-міністра, підтвердив на X, що в суботу Будапешт направив Брюсселю пропозицію, яка свідчить про його готовність використати бюджет ЄС для надання пакету допомоги і випустити спільні боргові зобов’язання для його фінансування, якщо були додані інші “застереження”