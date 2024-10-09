Міністр закордонних справ Петер Сіярто знову висловився проти вступу України до НАТО, стверджуючи, що це може призвести до початку Третьої світової війни.

Про це повідомляє Index.

За його словами, членство України в НАТО призведе до Третьої світової через статтю про колективну оборону.

“Я думаю, що будь-яка людина зі здоровим глуздом, яка все це обмірковує, не хоче створювати таку небезпеку. Тому угорська позиція чітка: немає жодної можливості для України вступити до НАТО”, — наголосив глава угорського МЗС.

Сіярто додав, що це позиція більшості міністрів закордонних справ країн-членів НАТО “на переговорах за зачиненими дверима”.