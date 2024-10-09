Про це повідомляє Index.
За його словами, членство України в НАТО призведе до Третьої світової через статтю про колективну оборону.
“Я думаю, що будь-яка людина зі здоровим глуздом, яка все це обмірковує, не хоче створювати таку небезпеку. Тому угорська позиція чітка: немає жодної можливості для України вступити до НАТО”, — наголосив глава угорського МЗС.
Сіярто додав, що це позиція більшості міністрів закордонних справ країн-членів НАТО “на переговорах за зачиненими дверима”.
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