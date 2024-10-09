Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

Про це повідомляє Index.

За його словами, членство України в НАТО призведе до Третьої світової через статтю про колективну оборону.

“Я думаю, що будь-яка людина зі здоровим глуздом, яка все це обмірковує, не хоче створювати таку небезпеку. Тому угорська позиція чітка: немає жодної можливості для України вступити до НАТО”, — наголосив глава угорського МЗС.

Сіярто додав, що це позиція більшості міністрів закордонних справ країн-членів НАТО “на переговорах за зачиненими дверима”.