Велика Британія інвестує 3 млрд доларів із заморожених активів РФ в оборону України

Про це повідомили в українському оборонному відомстві

Велика Британія має намір використати 3 мільярди доларів із заморожених активів Російської Федерації для забезпечення озброєння та ремонту військової техніки України в період 2025–2026 років. Цю інформацію підтвердили в українському Міністерстві оборони.

Для реалізації цього важливого проєкту було підписано угоду між Міністерством оборони України, Міністерством стратегічних галузей промисловості та британським оборонним відомством, що стосується використання надприбутків від заморожених активів РФ (ERA).

Згідно з угодою, виділені кошти будуть спрямовані на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва, а також на ремонт і обслуговування військової техніки. Крім того, планується реалізація спільних проєктів за участю українських та міжнародних оборонних компаній, а також закупівля критично важливих матеріалів, включаючи продукцію українського виробництва.

Давид Алоян, заступник міністра стратегічних галузей промисловості, зазначив, що українські підприємства мають виробничі потужності на суму близько 35 мільярдів доларів, але через брак фінансування не можуть працювати на повну потужність. Залучення коштів із заморожених російських активів суттєво підвищить можливості українського оборонно-промислового комплексу в галузі виробництва та ремонту.

Ініціатива ERA, підтримувана країнами G7 та Європейським Союзом, була започаткована після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В результаті було виявлено заморожені активи Банку Росії на загальну суму близько 280 мільярдів євро, з яких понад дві третини знаходяться в Євросоюзі.

Зокрема, бельгійська компанія Euroclear утримує близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, і у 2023 році отримала прибуток на цих активах у розмірі приблизно 4,4 мільярда євро, згідно з фінансовим звітом Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися про спрямування відсотків від заморожених російських активів на виділення Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів. Однак США наполягають на отриманні чітких гарантій від ЄС, що цей кредит буде повністю погашений за рахунок активів у Європі, оскільки термін дії санкцій ЄС проти Росії наближається до завершення.

У Вашингтоні також заявили, що не розблокують російські активи, поки Москва не виплатить Україні репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024 року лідери країн G7 погодили кредит Україні на 50 мільярдів доларів, який буде погашено за рахунок прибутків від заморожених російських активів. 10 грудня 2024 року США оголосили про виділення Україні позики у 20 мільярдів доларів, яку також планують погасити із заморожених активів РФ. Євросоюз готовий надати до 35 мільярдів доларів, а Велика Британія вже виділила майже 3 мільярди через механізм G7.