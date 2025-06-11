Велика Британія виділяє Україні 1,7 млрд фунтів на озброєння та дрони у 2025

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі

Україна отримала підтвердження про виділення майже 1,7 мільярда фунтів стерлінгів від Великої Британії, які будуть використані для закупівлі новітнього озброєння. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога,” – Денис Шмигаль

Окрім цього, прем’єр зазначив, що Лондон оголосив про рекордну допомогу у постачанні дронів для Збройних сил України. Загальна сума цієї допомоги становить 350 мільйонів фунтів стерлінгів, що дозволить Україні отримати 100 тисяч безпілотників вже цього року.

Це рішення було ухвалене під час 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Таким чином, загальна військова підтримка Великої Британії Україні у 2025 році досягла 4,5 мільярда фунтів стерлінгів, з яких 247 мільйонів фунтів буде спрямовано на навчання українських військових.