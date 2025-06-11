Угода між Великою Британією та ЄС щодо кордону Гібралтару після Brexit

Проці це офіційний сайт уряду Великої Британії

Після п’яти років з моменту завершення Brexit, Великобританія та Європейський Союз досягли важливої угоди, що стосується безперешкодного пересування людей і товарів через Гібралтар, британську заморську територію. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті уряду Великої Британії.

11 червня представники урядів Великої Британії та Європейської комісії підписали політичну угоду, яка регулює рух через Гібралтар до Іспанії. Основні пункти угоди передбачають ліквідацію фізичних бар’єрів на сухопутному кордоні між Гібралтаром та Іспанією, а також скасування перевірок товарів і осіб на кордоні аеропорту Гібралтар.

Хоча перевірки товарів і осіб залишаться, за їх проведення відповідатимуть як Велика Британія, так і Іспанія, яка представлятиме інтереси ЄС.

“Також сторони домовились щодо принципів непрямого оподаткування, яке застосовуватиметься в Гібралтарі, зокрема на тютюн, що дозволить уникнути спотворень та сприятиме процвітанню всього регіону.” – Уряд Великої Британії

Після підписання цієї політичної угоди, ЄС та Велика Британія планують укласти офіційну угоду, що регулює кордон між Сполученим Королівством та Євросоюзом у Гібралтарі.

Гібралтар – це британська заморська територія, розташована на вузькому гірському південному узбережжі Піренейського півострова. Місто межує з Іспанією на півночі і має населення близько 34 тисяч осіб. Приблизно половина мешканців працює в сусідній Іспанії, тому дерегуляція кордону є критично важливою для економіки регіону.

Brexit – це політичний процес, що розпочався після консультативного референдуму 23 червня 2016 року, коли 51,9% голосуючих підтримали вихід Великої Британії з Європейського Союзу.