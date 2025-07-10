Великобританія та Франція посилюють військову співпрацю та замовляють ракети Storm Shadow

Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії пізно ввечері в середу, 9 липня, повідомляє Bloomberg.

Великобританія та Франція мають намір замовити додаткову партію крилатих ракет Storm Shadow, які постачають Україні, а також прискорити розробку новітніх моделей цієї зброї. Про це стало відомо з повідомлення Міністерства оборони Великої Британії, яке було опубліковане ввечері 9 липня.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон офіційно домовилися про зміцнення ядерної співпраці між країнами. Вони підписали декларацію, що передбачає координацію їхніх засобів стримування, а також спільну реакцію на надзвичайні загрози, що можуть виникнути в Європі.

Крім того, планується активізувати низку спільних англо-французьких проєктів у таких сферах, як ракети класу “повітря-повітря”, зброя на основі спрямованої енергії, космічні технології та штучний інтелект.

Згідно з інформацією Bloomberg, Стармер і Макрон проведуть телефонну конференцію в четвер, на якій обговорять питання підтримки України в рамках Коаліції охочих – групи країн, які зобов’язалися продовжувати надавати допомогу Україні. Відомо, що до розмови приєднається представник США, хоча це не буде сам Дональд Трамп. Під час дзвінка також буде оголошено про створення оперативного командного центру.

Еммануель Макрон став першим президентом Франції, який відвідав Велику Британію з державним візитом з 2008 року. Він також є першим європейським лідером, який прибув до Великої Британії після коронації Чарльза III та виходу країни з Європейського Союзу.

Під час свого візиту, що розпочався 8 липня і триватиме три дні, президент Франції разом із дружиною Бріджит зустрівся з королем Чарльзом та королевою Каміллою, а також виступив у парламенті Великої Британії.