Велика Британія та Франція не брали участі в ударах США по Ірану

Як повідомляє Twitter-акаунт Джона Гілі

Велика Британія та Франція не брали участі в операціях Сполучених Штатів, які були спрямовані на удари по ядерних об’єктах Ірану. Цю інформацію підтвердили міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Джон Гілі зазначив, що Велика Британія не була залучена до цих військових дій, проте підтримує зусилля США, які спрямовані на усунення “серйозної загрози”, що походить від Ірану для глобальної безпеки.

“Безпека британських військовослужбовців і баз – мій пріоритет. Зараз рівень захисту максимально посилений, а цього тижня ми додатково направили в регіон кілька літаків.” – Джон Гілі, міністр оборони Великої Британії

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро також підтвердив, що Париж не брав участі в плануванні або виконанні ударів, висловивши занепокоєння щодо дій США.

“Франція неодноразово висловлювала свою рішучу незгоду з тим, щоб Іран отримав ядерну зброю. Франція переконана, що для довгострокового вирішення цього питання потрібне переговорне рішення в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.” – Жан-Ноель Барро, міністр закордонних справ Франції

У ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану, розташованих у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, і зазначив, що ці об’єкти були повністю знищені.

Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних ініціатив з боку Тегерана, майбутні удари можуть бути значно масштабнішими. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив вдячність Трампу за проведену операцію.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі зазначили, що рішення щодо ударів по Ірану буде ухвалене протягом двох тижнів, залежно від результатів переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.