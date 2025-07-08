Як повідомляє медіа The Guardian

У Великій Британії суд виніс вирок трьом чоловікам, яких визнали винними у підпалі об’єктів, пов’язаних з Україною, у Лондоні. Слідство стверджує, що їхні дії були організовані за вказівкою російського угруповання “Вагнер”. Цю інформацію підтвердили британські ЗМІ, зокрема The Guardian та Reuters.

Британські чиновники зазначили, що цей напад є частиною більшої кампанії Росії, спрямованої на дестабілізацію ситуації у Великій Британії. Пожежа, що сталася минулого року в промисловій зоні на сході Лондона, вразила два об’єкти, один з яких належав компанії, що займалася доставкою посилок в Україну, включаючи супутникове обладнання Starlink від Ілона Маска.

Прокурор Дункан Пенні під час слухань у суді Олд-Бейлі повідомив, що організатором підпалу став 21-річний Ділан Ерл. Він визнав свою провину у підпалі за обтяжуючих обставин, а також у скоєнні злочину відповідно до Закону про національну безпеку, ставши першим засудженим за цим законом, який набрав чинності минулого року.

“Ерл свідомо діяв за наказом групи «Вагнера», яку у Великій Британії визнано терористичною організацією. Він також усвідомлював, що діє проти України і в інтересах Росії.” – Прокурор Дункан Пенні

Крім Ерла, у справі фігурували ще кілька осіб. 23-річні Нії Коджо Менса та Джейкім Роуз, а також 20-річний Угніус Асмена заперечили свою провину у підпалі, проте присяжні визнали їх винними. Водночас 61-річного Пола Інгліша виправдали за цим же звинуваченням.

Двоє інших обвинувачених – 23-річний Дмитріюс Паулаускас і 20-річний Ештон Еванс – постали перед судом за звинуваченням у приховуванні інформації про підготовку теракту. Паулаускаса виправдали за обома пунктами, тоді як Еванса засудили за одним із них.