Кір Стармер перекидає британські авіаційні сили на Близький Схід через конфлікт Ізраїль-Іран

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву очільника британського уряду.

Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії, оголосив про рішення перекинути частину авіаційних сил на Близький Схід. Це рішення прийнято у зв’язку з загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном, з метою захисту британських військових баз. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву очільника уряду.

“Ми перекидаємо сили до регіону, зокрема винищувачі.” – Кір Стармер

Стармер уточнив, що до складу підрозділів, які направляються на Близький Схід, увійдуть бойові літаки, літаки-заправники та додаткові ресурси Королівських ВПС в рамках операції Shader.

На відміну від Сполучених Штатів, Велика Британія не брала участі в перехопленні іранських безпілотників, які мали місце минулої ночі, хоча раніше вже виконувала подібні операції. Відповідаючи на запитання про причини відсутності втручання цього разу, прем’єр-міністр підкреслив важливість деескалації напруги в регіоні.

“Моя чітка позиція полягає в тому, що ситуацію необхідно деескалувати, і саме на це спрямовані мої переговори.” – Кір Стармер

Крім того, він зазначив, що обговорював можливі дипломатичні шляхи для врегулювання конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та військовими базами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок цих ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після атаки кілька країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран, у свою чергу, запевнив, що ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.