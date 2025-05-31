Велика Британія оголошує нову епоху загроз: оборонний огляд 2024

Про це йдеться у стратегічному оборонному огляді, який прем’єр-міністр Кір Стармер представить 3 червня, британська газета The Guardian

Велика Британія вступає в “нову епоху загроз”, де технології, такі як дрони та штучний інтелект, суттєво змінюють обличчя сучасних воєн. Однією з основних загроз є агресія з боку Росії. Цю інформацію містить стратегічний оборонний огляд, який прем’єр-міністр Кір Стармер представить 3 червня, згідно з повідомленнями британських ЗМІ.

У 130-сторінковому документі, підготовленому командою експертів на чолі з колишнім генсеком НАТО Джорджем Робертсоном, акцентується на “терміновій і безпосередній” загрозі з боку Росії, а також на “структурних змінах” у глобальній безпеці, викликаних війною РФ проти України.

Окрім Росії, документ також розглядає Китай як “витончену та наполегливу загрозу”, що іноді співпрацює з Москвою, а також згадує Іран і Північну Корею як регіональних дестабілізаторів.

Хоча звіт не передбачає нових зобов’язань щодо витрат на оборону, він підтвердить плани уряду щодо збільшення оборонного бюджету до 2,5% ВВП до 2027 року, а згодом – до 3%. Це рішення може стати основою для значного зростання оборонних витрат на саміті НАТО у червні, перевищивши £50 млрд у реальному вираженні.

Рівень загрози для Великої Британії визнано найвищим з часів “холодної війни”, хоча офіційно не стверджується, що країна вже перебуває у стані війни з Росією. Проте деякі експерти, зокрема колишня радниця Трампа з питань Росії Фіона Гілл, вважають, що “структурно” Третя світова війна вже розпочалася.

Проблеми чисельності армії та інвестиції в оборону

Документ також піднімає питання чисельності британської армії. Станом на 1 квітня, кількість підготовлених військовослужбовців становила 70 860 – найменше з часів наполеонівських воєн. Міністр оборони Джон Хілі, за повідомленнями, досяг згоди на збільшення армії на кілька тисяч солдат, хоча Міноборони поки що це не підтверджує.

Згідно з джерелами, йдеться про можливе збільшення на 5 тисяч військових, що обійдеться приблизно у £2,5 млрд на рік. Також планується інвестувати £1,5 млрд в оновлення військового житла та створити добровольчу національну гвардію для охорони аеропортів і стратегічних об’єктів від атак дронів.

Велика Британія разом із Францією готові очолити багатонаціональну “миротворчу місію” чисельністю до 30 000 осіб для стабілізації ситуації в Україні, якщо буде укладено стійке перемир’я з Росією. Проте наразі Володимир Путін відмовляється від таких домовленостей, незважаючи на публічні заклики Дональда Трампа до припинення війни.

Очікується, що прем’єр Кір Стармер коротко представить ключові положення огляду в понеділок, після чого міністр оборони Джон Хілі офіційно передасть документ парламенту.