Велика Британія фінансує військову допомогу Україні з російських активів

Про це пише The Guardian

Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії, оголосив про новий пакет військової допомоги для України, який вперше буде профінансовано за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Цю інформацію оприлюднила газета The Guardian.

До складу пакету входять 350 сучасних ракет протиповітряної оборони, розроблених британськими інженерами та адаптованих для запуску з наземних установок. Загальна сума витрат становить 70 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 92 мільйони доларів США), які були отримані з відсотків на заморожені активи Росії.

Ракети ASRAAM будуть запускатися з британських систем Raven. П’ять таких установок вже направляються до України, а загалом їх буде 13. Спочатку ці ракети призначалися для запуску з літаків, але за три місяці їх переобладнали для використання на землі.

Це перший випадок, коли Велика Британія надає зброю Україні за рахунок прибутків, пов’язаних з російськими активами. На саміті НАТО в Гаазі прем’єр-міністр Стармер підкреслив:

“Саме Росія, а не Україна, повинна платити за війну Путіна. Ми правильно робимо, що спрямовуємо ці кошти на посилення української ППО. Безпека України – це і наша безпека”.

Міністр оборони Джон Гілі зазначив, що ці ракети рятуватимуть життя і є прикладом швидкої реакції британської оборонної промисловості на нові виклики. Він також звинуватив Росію в масованих обстрілах, підкресливши, що “Путін не зацікавлений у мирі”.

Цей новий пакет є частиною найбільшого щорічного пакета підтримки України від Великої Британії, який становить 4,5 мільярда фунтів стерлінгів. Він доповнює раніше укладені угоди на 1,6 мільярда фунтів для постачання понад 5000 ракет та ще одну угоду на 350 мільйонів фунтів для розширення виробництва дронів.